Украина

Динамо понесет финансовое наказание за неподобающее поведение своих болельщиков.

В 21-м туре украинской Премьер-лиги Динамо играло на выезде с Зиркой. Киевляне уступили команде из Кропивницкого со счетом 0:2.

Но встреча запомнилась не только поражением Динамо, но и неподобающим поведением болельщиков киевского клуба.

Как стало известно Football.ua, сегодня КДК ФФУ принял решение оштрафовать Динамо на 100 тысяч гривен за поведение фанатов.

По неофициальным данным, на размер суммы штрафа повлияла футболка со свастикой и кельтским крестом.

После 23 туров УПЛ Динамо занимает 2-е место, уступая Шахтеру 14 очков.