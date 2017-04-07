Украина

Защитник Динамо Виторину Антунеш рассказал о подготовке своей команды к весенней части чемпионата, а также об ошибках киевлян на групповой стадии Лиги чемпионов.

Напомним, что по итогам групповой стадии ЛЧ подопечные Реброва заняли последнее место в своей группе, и в весенней части сезона остались без еврокубковых соревнований.

"Да действительно было непривычно готовиться к весенней стадии сезона без еврокубков. В предыдущие годы мы вынуждены были форсировать подготовку, чтобы подойти к старту в еврокубках в оптимальной форме. Сейчас же могли планомерно готовиться к возобновлению сезона в чемпионате Украины, при этом сделав акцент на большем количестве контрольных матчей и сыграв двенадцать спаррингов в течение двух тренировочных сборов", — приводит слова футболиста официальный сайт киевлян.

"Вполне возможно, что в групповом турнире Лиги чемпионов все могло сложится иначе. В отличие от прошлого сезона, когда нам удалось преодолеть групповой этап, в этот раз на итоговый неутешительный результат выступления в Лиге чемпионов повлияли наши индивидуальные ошибки, к тому же в определенных моментах удача была не на нашей стороне".

"Где мы потеряли важные очки? Можно назвать домашний матч с Наполи, когда мы проиграли, при этом забив первыми, и оба матча с Бенфикой, в которых вполне могли рассчитывать на положительный результат. К сожалению, фортуна отвернулась от нас, лишив тем самым возможности продолжить выступление в еврокубках весной".

"Сможем ли мы навязать борьбу за чемпионство Шахтеру? Поскольку мы уже прекратили свое выступление в еврокубках, остается сконцентрироваться на выступлениях в чемпионате и Кубке Украины. Будем делать все от нас зависящее, чтобы сократить отставание и хранить чемпионскую интригу до конца чемпионата".

В следующем туре чемпионата Украины Динамо предстоит дома принимать Олимпик, матч состоится 9-го апреля в 19:30.

