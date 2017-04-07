Украина

Авторитетное издание ESPN поделилось со своими читателями историей о несостоявшемся поединке Полтавы и Шахтера.

Полтава и Шахтер должны были сыграть в четвертьфинале Кубка Украины на стадионе Локомотив. Из-за состояния газона встречу было рекомендовано перенести на другой стадион, но руководство Полтавы отказалось от такого варианта. Судьбу матча на следующей неделе решит КДК ФФУ.

Эта история нашла свое отображение и в западных СМИ. В частности, о ней в разделе забавных футбольных моментов рассказывает ESPN. Приводим текст записи без изменений:

"Если Манчестер Юнайтед считает, что играть на поле Ростова было кошмаром, то ему следует подумать о донецком Шахтере.

Четвертьфинал Кубка Украины против Полтавы был отменен из-за воистину плачевного состояния газона стадиона полтавчан.

Матч должен был состояться в среду ночью, но руководство Шахтера отказалось играть на стадионе Локомотив из-за того факта, что его игровая поверхность содержит меньше зелени, чем некоторые из крупнейших пустынь мира.

Несмотря на то, что Шахтер просил о переносе игры на другой стадион, Полтава категорически отказалась играть на каком-либо ином поле. Таким образом, футбольным властям не оставалось ничего иного, как попросту отменить матч.

В результате Шахтер вышел в полуфинал Кубка Украины".