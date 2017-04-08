Украина

Полузащитник Олимпика Андрей Богданов поделился ожиданиями от матча против Динамо, а также рассказал о планах команды на текущий сезон.

В поединке 24-го тура чемпионата Украины подопечным Санжара предстоит выездная встреча с киевлянами.

"Изменения в подготовке к матчу с Динамо? По большому счету, в тренировочном процессе мало что меняется. Но каждый футболист понимает, что мы будем играть против одного из грандов украинского футбола, каждый хочет проявить свои лучшие качества в таких матчах", — цитирует Андрея официальный сайт донецкой команды.

"Киевляне играют по новой схеме, ее мы более детально разберем перед матчем. Я смотрел матч Динамо в Ахтырке, они очень нестандартно действуют. Будет очень непросто с ними играть".

"Я думаю, мы еще осенью показали, что являемся серьезной командой, которую нужно уважать. Зимой нас покинули некоторые футболисты, но на их месте появились другие ребята, которые хорошо начали себя проявлять. Для нас каждая игра – как последняя".

"Конечно, хочется набрать очки в матче с Динамо. Но надо отталкиваться от своих сил. Мы будем выкладываться на все сто процентов, надеюсь, что у нас получится добыть положительный результат".

"Схема в три центрбека? Она для меня знакома, когда я был в Ростове мы даже действовали по ней. Это очень непростая схема для оппонентов. Если у тебя есть высококлассные хавбеки, то можно добиваться хороших результатов благодаря этой схеме с любой командой".

"Конечно, мы думаем о том, что не забиваем в двух матчах подряд. Надеюсь, что в воскресенье мы прервем эту серию и продолжим забивать. Потому что наша задача – быть как можно выше в таблице и занять место в Лиге Европы", — добавил полузащитник.

После 23-х сыгранных туров Олимпик занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 набранных пунктов.

