Капитан Карпат Игорь Худобяк прокомментировал предстоящий поединок украинской Премьер-лиги против Днепра.
Игорь Худобяк, football.ua
09 апреля 2017, 11:10
Карпаты и Днепр сойдутся в 24-м туре чемпионата Украины. Львовяне идут на 10-м месте, днепряне – на 11-м.
"Нас ожидает действительно тяжелая игра, ведь мы находимся рядом в турнирной таблице", — считает Худобяк.
"У Днепра действительно хорошая команда, он заслуживает быть выше в таблице, но так случилось, что сняли много очков…"
"Мы настраиваемся на бой и на хорошую игру, чтобы добыть нужные нам турнирные баллы".
Поединок между Карпатами и Днепром начнется сегодня (9 апреля) в 14:00.