Украина

Капитан Карпат Игорь Худобяк прокомментировал предстоящий поединок украинской Премьер-лиги против Днепра.

Карпаты и Днепр сойдутся в 24-м туре чемпионата Украины. Львовяне идут на 10-м месте, днепряне – на 11-м.

"Нас ожидает действительно тяжелая игра, ведь мы находимся рядом в турнирной таблице", — считает Худобяк.

"У Днепра действительно хорошая команда, он заслуживает быть выше в таблице, но так случилось, что сняли много очков…"

"Мы настраиваемся на бой и на хорошую игру, чтобы добыть нужные нам турнирные баллы".

Поединок между Карпатами и Днепром начнется сегодня (9 апреля) в 14:00.