Представляем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Украины между Александрией и Зарей.
Александрия - Заря
09 апреля 2017, 16:45
В матче 24-го тура чемпионата Украины подопечные Шарана в упорной борьбе разделили очки с командой Вернидуба (0:0).
Александрия – Заря 0:0
Александрия: Леванидов — Симинин, Басов, Гитченко (Бондаренко, 61), Шендрик — Огиря, Банада — Старенький (Леонов, 53), Грицук (Мягков, 75), Полярус — Пономарь
Заря: Левченко — Гордиенко, Пилявский, Форстер, Соболь — Гречишкин, Харатин — Калитвинцев (Липартия, 76), Паулиньо (Любенович, 85), Петряк — Бонавентуре (Кадимян, 67)
Предупреждения: Симинин, Грицук, Леванидов — Гордиенко, Пилявский, Форстер