Представляем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Украины между Карпатами и Днепром.
Карпаты - Днепр football.ua
09 апреля 2017, 17:41
Львовская команда расписала зрелищную ничью с подопечными Михайленко (2:2).
Карпаты — Днепр 2:2
Голы: Сваток, 27 (автогол), Худобяк, 68 — Довбик, 50, 64.
Карпаты: Боровик — Нестеров, Лобай, Дитятьев — Зубейко (Мирошниченко, 90+2), Чачуа (Вербный, 65), Филимонов (Гуцуляк, 49), Матвиенко — Худобяк, Клец — Гладкий.
Днепр: Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад — Нагиев — Вакулко (Чеберко, 78), Полевой, Когут (Кочергин, 46), Лунев — Довбик (Баланюк, 78).
Предупреждения: Нестеров, Вербный — Когут, Полевой.