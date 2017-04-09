Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал игру своей команды в матче с Зарей (0:0).

В матче 24-го тура чемпионата Украины подопечные Шарана в упорной борьбе разделили очки с командой Вернидуба (0:0).

"В предыдущих двух матчах мы проиграли с одинаковым счетом и пропустили восемь голов. Я рад, что мы оставили свои ворота сухими. Мы настраивали футболистов на победу, получилось много борьбы. Во втором тайме получил повреждение Гитченко, и это сказалось на команде. Конечно, мы довольны ничьей", - заявил Шаран в комментарии телеканалу Футбол 1.

Александрия занимает сейчас пятую строчку в турнироной таблице имея в активе 34 очка. Следующий матч подопечные Шарана сыграют 16 апреля на выезде против Черноморца.