Украина

Защитник Горняков Исмаили прокомментировал поражение своей команды в матче против Черноморца.

В 24-м туре УПЛ Шахтер принимал Моряков, встреча закончилась победой гостей со счетом 2:1. Это стало первым поражением для Горняков в нынешнем сезоне.

"Всегда тяжело, когда ты проигрываешь. Мы провели неплохой первый тайм, было много моментов, но сумели забить лишь один мяч. Соперник отличился в ответ, действовал очень закрыто и агрессивно, хорошо играл в обороне. «Шахтер» в свою очередь полностью отдавался игре и любыми способами старался вскрыть защиту. Но это футбол, такое иногда случается. Мы провели неплохой матч против сильной команды", — сказал бразилец после матча.

"Впереди у нас еще много поединков, поэтому должны поднять голову и сделать так, чтобы мяч в будущем залетал в ворота соперника. Сегодня удача не нашей стороне, но мы будем работать, чтобы она вернулась к нам в следующих встречах".

Отметим, что донецкая команда занимает первое место в таблице чемпионата Украины, опережая Динамо на 11 очков.