Украина

Защитник Динамо Виторину Антунеш поделился своими ожиданиями от мачта с Шахтером.

Поединок между Динамо и Шахтером пройдет 21 апреля на НСК Олимпийский.

"Мы усердно готовимся к предстоящему матчу и готовы сразиться с Шахтером. Ни для кого не секрет, что это один из наиболее важных поединков для нас. Когда мы играем с Горняками, все по-другому, чем во время остальных матчей, все по-особенному. Все в предвкушении пятничной встречи, и, надеюсь, нам удастся победить", — цитирует Антунеша официальный сайт Динамо.

"У меня много друзей из Шахтера, но о матче мы не общались. Это важная встреча для обоих наших коллективов, и думаю, сейчас не время что-то говорить или обсуждать. Мы обязательно пообщаемся уже после того, как прозвучит финальный свисток".

"Да, у Шахтера на 11 очков больше, но единственное, о чем мы думаем в данный момент, это о том, как добиться победы в этом конкретном поединке, который состоится в пятницу, и показать хороший футбол. Все знают: когда ты играешь против Шахтера, — все имеет особое значение. Важно сконцентрироваться на самой игре и завоевать три очка".

"Комфортно ли играть в три центральных защитников? Мне нравится такая схема, думаю, она идет нам на пользу. В последних четырех матчах мы одержали четыре победы – это максимальный показатель, кроме того, забили много мячей, так что она нас не подводит. Но мне не нужно слишком много об этом думать, любить эту схему или не любить – если тренер нею доволен, если мне в ней находится место на поле, и такая тактика дает результат, это самое главное. Остальное значения не имеет", — резюмировал защитник.

Напомним, что в последнем матче в Киеве Шахтер обыграл Динамо со счетом 4:3.