Официальный твиттер Карпат сообщил, что специалист был назначен исполнительным директором клуба. Детали не сообщаются.

Аргентинец впервые перебрался в Украину в июле 2016-го. Тогда он вошел в тренерский штаб кропивницкой Зирки, где возглавлял молодежную команду.

Позже он был назначен исполняющим обязанности главного тренера Зирки, и пробыл на этом посту несколько месяцев, после чего был уволен. 

Зимой Друди вошел в тренерский штаб французского Монако, с которым сумел стать чемпионом Франции и выйти в полуфинал Лиги чемпионов.