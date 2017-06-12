Украина

Экс-тренер Зирки Дарио Друди вернулся в Украину.

Официальный твиттер Карпат сообщил, что специалист был назначен исполнительным директором клуба. Детали не сообщаются.

Даріо Друді — виконавчий директор ФК Карпати. Деталі на офіційному сайті найближчим часом pic.twitter.com/lt9hereRs7 — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 12 июня 2017 г.

Аргентинец впервые перебрался в Украину в июле 2016-го. Тогда он вошел в тренерский штаб кропивницкой Зирки, где возглавлял молодежную команду.

Позже он был назначен исполняющим обязанности главного тренера Зирки, и пробыл на этом посту несколько месяцев, после чего был уволен.

Зимой Друди вошел в тренерский штаб французского Монако, с которым сумел стать чемпионом Франции и выйти в полуфинал Лиги чемпионов.