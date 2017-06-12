Экс-тренер Зирки Дарио Друди вернулся в Украину.
Дарио Друди, фото ДиегоЛонхедо
12 июня 2017, 15:32
Официальный твиттер Карпат сообщил, что специалист был назначен исполнительным директором клуба. Детали не сообщаются.
Аргентинец впервые перебрался в Украину в июле 2016-го. Тогда он вошел в тренерский штаб кропивницкой Зирки, где возглавлял молодежную команду.
Позже он был назначен исполняющим обязанности главного тренера Зирки, и пробыл на этом посту несколько месяцев, после чего был уволен.
Зимой Друди вошел в тренерский штаб французского Монако, с которым сумел стать чемпионом Франции и выйти в полуфинал Лиги чемпионов.