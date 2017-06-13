Украина

Наставник Динамо Киев Александр Хацкевич рассказал о трансферной политике клуба.

Новый главный тренер Динамо поделился мнением о возможных приобретениях или же потерях среди игроков.

"До 31 августа может произойти все что угодно. В любой момент может поступить предложение от другого клуба.

Да, мы держим в голове, кто у нас может уйти. Например, может прийти предложение по Цыганкову, и оно устроит клуб, мы потеряем игрока. Любой вариант мы не можем исключать.

Робота по тем позициям, на которых могут произойти изменения, ведется, мы держим это в голове. Но мы не можем ошибаться, нам нужны квалифицированные игроки. Если футболист придет в команду, он должен быть готов сразу играть. Конечно, будем рассчитывать и на молодежь.

По Мбокани и Беланда есть вопросы. Если по ним поступят предложения, то мы их отпустим. Но в данный момент, по договоренности с футболистами, они вернутся из аренд, а там посмотрим", — рассказал Хацкевич в интервью официальному каналу клуба в YouTube.