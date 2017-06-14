Украина

Президент Динамо Игорь Суркис пребывает на своем посту уже 15 лет.

Игорь Суркис возглавил Динамо летом 2002 года.

"14 июня 2002 года на собрании акционеров ФК Динамо Киев было принято решение назначить президентом ФК Динамо Киев Игоря Суркиса", — подтверждает заявление клуба.

"Все последующие 15 лет работы во главе самого титулованного клуба Украины Игорь Суркис ставил перед собой и командой единомышленников неизменно максимальные задачи, вкладывая душу, силы и средства для их достижения. Победы и блеск золотых медалей порой сменялись горечью поражений, но и они никогда не были причиной опускать руки, свернуть с выбранного курса".

"За полтора последних десятилетия ФК Динамо (Киев) шесть раз становилось чемпионом Украины, шесть раз обладателем Кубка Украины и шесть раз Суперкубка Украины! Динамовская школа подготовки футболистов по праву считается лучшей в Украине и одной из ведущих в мире, в сборную Украины Динамо постоянно делегирует своих лучших представителей. Развивается клубная инфраструктура, реализуются масштабные социальные проекты по поддержке детей, ветеранов футбола, военных АТО..."

"Перечень достижений ФК Динамо Киев при президентстве Игоря Суркиса можно продолжать. Самое главное, в Клубе остаются верны традициям, в нас живет истинно динамовский, победный дух, каждый год в любом турнире перед футболистами и тренерами ставятся исключительно максимальные задачи!"

Далее клуб предлагает вспомнить моменты президентства Игоря Михайловича. Приводим их ниже в фотогалерее.