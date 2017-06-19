Украина

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал про свою зарплату в клубе, источники доходов и отношении к критике.

Официально Игорь Суркис трудоустроен только в Динамо, где трудится в качестве президента.

"Есть ли зарплата у президента Динамо? Есть какая-то символическая зарплата. Но о какой зарплате можно говорить, если сегодня я со своими партнерами являюсь основным донором Динамо? Даже некорректно мне говорить об этом. Зарплата нужна просто по законодательству Украины – чтобы была какая-то, что я числюсь, что я работаю. Потому что у меня нет других работ. Я нигде не являюсь ни консультантом, ни в каких фирмах не состою, где я получал бы зарплату. Естественно, по украинскому законодательству любой человек должен платить в пенсионный фонд и прочее", — рассказал Суркис Football Hub.

"Как я зарабатываю деньги официально? У меня есть бизнес. Вместо того, чтобы с него накапливать деньги, мы тратим их на футбольный клуб Динамо. Инфраструктура, которая построена в клубе Динамо Киев – она построена в самом элитном месте, Конча-Заспе. Это на десятилетия останется и после нас. Те люди, которые будут в дальнейшем прославлять этот великий клуб – мы же не вечные, согласитесь – они будут этим пользоваться. Это не уйдет ни в офшоры, никуда – будет находиться в Украине".

Несмотря на все инвестиции Суркиса в Динамо, его нередко критикуют.

"Люди хотят одного – чтобы команда все время была первой, чтобы киевское Динамо не только занимало первые места в Украине, а еще и выиграло Лигу чемпионов. Но скажите, как мы можем конкурировать с ведущими европейскими странами – возьмем, допустим, английскую лигу, где последняя команда получает от телевидения 99 млн фунтов. А денег от вашего канала (2+2 – прим.) не хватает даже на зарплату сотрудников за один месяц. Скажите, пожалуйста, каким образом будем конкурировать, если мы сегодня не получаем ни от трансляций, ни от спонсорства, ни от продажи билетов, ни от продажи атрибутики те деньги, которые нужны были бы функционирования ФК Динамо Киев. Это все дотационно. Без денег команды не построишь. С деньгами тяжело построить команду, но без денег этого не сделать никогда".