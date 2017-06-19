Украина

Вернувшийся после аренды в Гранаду нападающий Динамо Артем Кравец готовится к новому сезону в составе вице-чемпиона Украины.

Нападающий Динамо Артем Кравец, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за Гранаду, прошел медицинское обследование и готов начать подготовку к новому сезону.

"Динамо – родной для меня клуб, поэтому я очень рад возвращению в Киев, — заявил в интервью официальному сайту Динамо Кравец. – Концовку сезона мне пришлось пропустить из-за травмы, но за время отпуска, занимаясь по специально разработанной программе, уже полностью восстановился. Меня вдохновила беседа с президентом клуба Игорем Суркисом, который сказал, что я нужен команде. Так же было приятно пообщаться с новым главным тренером Александром Хацкевичем, под руководством которого я играл за динамовский дубль. Надеюсь, что опыт, который я приобрел, выступая в зарубежных клубах в серьезных чемпионатах, поможет и мне, и команде".

В сезоне-2016/2017 Кравец провел в составе Гранады 26 матчей, в которых забил 5 мячей.