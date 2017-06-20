Украина

Хавбек Шахтера Марлос подвел итоги минувшего сезона и вспомнил самые важные моменты.

Накануне стало известно, что болельщики Шахтера признали Марлоса лучшим игроком сезона.

"Безусловно, это радует и мотивирует работать еще усерднее. Приятно, что болельщики Шахтера выбрали именно меня. Все голы и победы мы в первую очередь посвящаем нашим фанам", — цитирует Марлоса официальный сайт Горняков.

"Три ключевых матча прошлого сезона? Первый – выездной поединок с Янг Бойз, когда мы уступили и не вышли в групповой раунд Лиги чемпионов. Думаю, после той неудачи команда сплотилась, стала еще сильнее, показала, что мы одна семья. Вторая встреча – с киевским Динамо в декабре прошлого года. Тогда было сложно. Ужасная погода, особенно для нас, латиноамериканцев. Играть в таких условиях крайне трудно. Благодаря той победе мы смогли увеличить отрыв от Динамо. И третий, переломный эпизод лично для меня, – финальный матч Кубка Украины. Тогда я не смог забить важный мяч с пенальти, но реабилитировался в конце. Это был очень эмоциональный момент".

"Что помешало Горнякам пройти Сельту в Лиге Европы? В ответном поединке нас преследовало определенное невезение. Мы здорово действовали в Виго, вернулись в Харьков на ответный матч, однако не повезло. Мы уступили, хотя старались отдаваться до конца. К сожалению, не получилось. В принципе, в тот вечер Сельта оказалась лучше. Это была одна из немногих встреч, где противник выглядел предпочтительнее. У нас отличный от других команд стиль игры, мы стараемся контролировать мяч, но испанцы не позволили нам использовать свои сильные стороны. Соперник больше владел мячом. Тем не менее это футбол. Мы понимали важность поединка, и если бы успех был за нами, то, думаю, Шахтер далеко прошел бы в том розыгрыше Лиги Европы".

"Благодаря чему удалось добиться успеха в чемпионате Украины? За весь чемпионат мы уступили дважды. Посмотрите на статистику – цифры говорят сами за себя. Это еще раз доказывает, что мы на правильном пути. У нас великолепный тренерский состав, отличные футболисты. Когда Шахтер находится в оптимальной форме, полностью мотивирован, то на территории Украины эту команду практически невозможно победить".

"Приход Фонсеки? Это был очень сложный переходный момент. Конечно, я тоже переживал, ведь Мирча Луческу был главным тренером на протяжении стольких лет, знал, как здесь все функционирует. Однако, когда приехал новый специалист, у нас было время все проанализировать, понять его характеристики, работу. Сейчас могу отзываться о Паулу Фонсеке только наилучшим образом. Я уважаю его не только как наставника, профессионала, но и как человека с большим сердцем".

"У нас уже была сплоченная команда, ведь в клубе работают большие профессионалы, знающие свое дело. Паулу же очень спокойный человек, который держит все в своих руках. Благодаря ему мы единый коллектив, каждый стоит друг за друга и желает добиться общей цели. Сейчас в команде фантастическая атмосфера, где царит любовь и гармония", — резюмировал бразилец.

Отметим, что Горняки 15 июня вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону.