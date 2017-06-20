Украина

Луганская Заря продолжает вести активную работу на трансферном рынке.

Заря продолжает подготовку к новому сезону. Вчера в расположение команды на просмотр прибыло два бразильских игрока.

Это защитник Эрикс де Соуза Сантос и футболист атакующей линии – Каик, агентом которых является украинец Дмитрий Ермак.

21-летний Эрикс де Соуза Сантос — универсальный защитник, который может сыграть и слева, и в центре. Призывался к играм молодежной сборной Бразилии, был капитаном сборных всех возрастов до U20. Кроме того, был капитаном всех возрастов в структуре Интернационала. Решил не продлевать контракт с клубом, из-за недостатка игровой практики и возможности играть в Лиге Европы.

Форвард Каик пришел из бразильского Гояса. 21-летний игрок является сыном известногов Бразилии футболиста – Карлиньоса.



Каик в прошлом году был на просмотре в Барселоне B, но Гояс запросил за него большую сумму и представители Барселоны не стали рисковать, так как на тот момент ему уже было 19 лет.



Отказался ехать на просмотр в клуб Сегунды Альмерию, чтобы перебраться в Зарю.