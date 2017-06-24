Голкипер Шахтера Антон Каниболоцкий продолжит карьеру в Азербайджане.
instagram.com/shablii_vadim/
24 июня 2017, 11:08
Агент Каниболоцкого Вадим Шаблий на своей странице в Instagram объявил о том, что вратарь подписал контракт с Карабахом.
Соглашение украинского голкипера с чемпионами Азербайджана рассчитано на два года, финансовая часть сделки не сообщается.
В прошедшем сезоне Каниболоцкий был третьим голкипером Шахтера, выйдя на поле лишь в одном матче чемпионата Украины. Также на его счету одна встреча в Кубке.