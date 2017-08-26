Украина

Football.ua представляет анонс поединка 7-го тура УПЛ между Сталью и Зиркой.

17:00, Киев, Оболонь-Арена. Арбитр — Николай Балакин. Прямая трансляция на телеканале Футбол-2.

В Киеве воочию сойдутся середняки чемпионата на текущий момент.

Номинальные хозяева начали чемпионат, сотворив сразу несколько сенсаций. Впрочем, хороший старт продолжения не получил. Команду Егише Меликяна, составленную из вчерашних дублеров, соперники постепенно стали воспринимать на полном серьезе, и «сталевары» проиграли четыре встречи кряду. В последнем поединке каменчане были буквально деклассированы условно резервным составом Динамо, сподобившись разве что на гол престижа Ореста Кузыка, к слову, воспитанника академии бело-голубых.

Кропивнитчане, в свою очередь, до минувшего тура никак не могли познать радость победы, и лишь в матче с Зарей открыли счет викториям в нынешнем сезоне. Кстати, роднит Зирку и Сталь тот факт, что свои первые победы в чемпионате оба коллектива добыли именно в матчах с бронзовым призером прошлого сезона.

Что касается кадровых новостей, то, в отличие от встречи с Динамо, тренерский штаб Стали может рассчитывать на помощь Алексея Щебетуна, Александра Тымчика и Богдана Михайличенко. Эти футболисты не имели возможности принимать участия в поединке со своим родным клубом по условиям арендного соглашения. У Романа Монарева в этом плане все более-менее стабильно. Многочисленные новички постепенно притираются к тактическим схемам кропивницкого клуба и к украинскому футболу вообще.

Изюминкой данного противостояния станет то, сможет ли Сталь прервать серию неудач и наглядно продемонстрировать, что стартовые успехи были не из разряда неожиданностей. Зирка же попытается продолжить победную серию, начатую лишь неделю назад.

Ориентировочные составы:

Сталь: Пеньков — Тымчик, Мыцык, Грачев, Михайличенко — Месхи, Якимив, Г.Малакян, Э.Малакян, Кузык ­— Щебетун

Зирка: Паст — Пепе, Ковалев, Качараба, Цюпа — Драченко, Полегенько, Чичиков, Загальский, Эль-Хамдауи ­— Прядун