Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря — Черноморец (5:0).
Заря попросту разгромила коллектив из Одессы, а Черноморец продолжает находиться на дне турнирной таблицы УПЛ.
Заря - Черноморец 5:0
Голы: Юри, 2, 9, Гречишкин, 26 (с пенальти), Гордиенко, 40, Караваев, 80
Заря: Лунин — Опанасенко (Сваток, 81), Чечер, Прийма, Сухоцкий — Гречишкин (Харатин, 70), Гордиенко — Андриевский, Громов, Лунев — Юри (Караваев, 60)
Черноморец: Смородин — Каплиенко, Новотрясов, Рахманов, Зубейко — Жунич, Ковалец (Серденюк, 46) — Мусолитин, Третьяков (Машнин, 46), Васин — Хобленко.
Предупреждения: Харатин — Мусолитин, Васин, Жунич, Каплиенко, Серденюк