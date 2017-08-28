Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал подготовку к матчу против турков.

В рамках отбора к ЧМ-2018 Украина сразится с Турцией. Игра состоится 2 сентября.

"У нашей сборной всё те же сложности. Динамо сыграло большое количество игр, все эти перелеты дали о себе знать. У Шахтера график чуть проще. У нас есть проблемы в позициях правого защитника, нападающего. Для нас в этих играх очень важно, чтобы лидеры взяли на себя ответственность. Поэтому, будем надеяться, что у нас есть эти лидеры", — сказал Шевченко.

"Особенно в таких важных играх они должны проявить себя на поле и в нужный момент обеспечить результат команде. Мы сделаем все для того, чтобы команда была хорошо подготовлена — у нас есть очень много информации о Турции. Мы с ней уже играли, и я считаю, что та игра была удачной. Разберем соперника, у нас есть время на подготовку".

"Важно то, что все здоровы. Посмотрим, как игроки сыграют в последнем туре. У нас есть игроки, которые получили достаточно игровой практики — тот же Коноплянка, который хорошо выглядел в Шальке. Самое главное то, что ребята ждут этого матча, все настроены. Важно хорошо психологически подготовиться к игре и не бояться".

"На позиции нападающего у нас практически нет конкуренции. Я разговаривал с Женей Селезневым и сказал, что ему нужно решить свою проблему с клубом. Я не знаю, переходит он или остается. Мне нужно, чтобы он играл, а он не выходил на поле пока что. Поэтому его нет в списках. У нас есть Беседин и Кравец, которых мы вызвали, но они не играют в Динамо стабильно. Они вышли, сыграли одну игру, каждый из них забил мяч. На фоне всех, кто играет в чемпионате Украины, мы отдали предпочтение им".

"Луческу в сборной Турции? Я не вижу никакой разницы. Да, Луческу знает украинский футбол, но это и двойная мотивация для футболистов Шахтера — сыграть против своего бывшего тренера, который воспитал их. Я надеюсь на эту повышенную мотивацию. Что-то сделать очень тяжело за несколько дней, у него немного времени. Но я знаю, что он очень хорошо мотивирует игроков. Все знают важность этой игры: победа нужна, чтобы рассчитывать на какое-то проходное место. Мотивация будет зашкаливать, ведь туркам тоже нужна победа. Мы будем готовить футболистов на том уровне, на котором они должны будут обыграть сборную Турции", — резюмировал тренер.

Ранее Шевченко огласил список на матч против Турции и Исландии.