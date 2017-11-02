Украина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин не считает проблемой то, что главный тренер команды Паулу Фонсека раскритиковал некоторых футболистов.

В 14-м туре украинской Премьер-лиги Шахтер разошелся миром со Сталью, из-за чего на команду обрушилось немало критики.

"Критика была справедлива, болельщики недовольны. Я считаю, что клуб такого уровня, как наш, не должен играть в футбол с таким результатом. Ребята должны понимать, что чемпионат выигрывается с такими соперниками — соперниками, которые находятся в середине и нижней части турнирной таблицы. Сегодня недостаточно выиграть только у Динамо, чтобы чемпионство уже было в кармане. Поэтому нужно исправлять ситуацию, и я думаю, тренерский штаб знает, что делает", — заявил Палкин.

Паулу Фонсека после игры сказал, что некоторые футболисты не достойны быть в Шахтере.

"По большому счету, здесь все понятно, тренер решает, кому играть, а кому нет. Естественно, он не доволен самоотдачей некоторых футболистов, поэтому он сказал, что думал. Я всегда повторяю, что Фонсека всегда говорит правду. Он высказал то, что было у него на душе".

Есть мнение, что Шахтер выкладывается по полной только в Лиге чемпионов, а в чемпионате Украины играет вполсилы.

"Понятное дело, все отмечают хорошую игру в ЛЧ и не совсем, скажем так, хорошую самоотдачу в чемпионате Украины. Я думаю, здесь вопрос в мотивации и концентрации. Вы прекрасно понимаете, что, как только наша команда включает скорости, фактически любая команда чемпионата Украины начинает ссыпаться. Вопрос в том, чтобы заставлять себя включать эти скорости, мотивировать себя - по-другому не получится. Должна быть самомотивация и работа всего коллектива, над этим надо трудиться и работать. Естественно, мы понимаем, что находимся в сложных условиях. У нас была встреча с представителями Фейеноорда, где присутствовал Дирк Кейт, легенда Ливерпуля и Фейеноорда, который сказал, что для него проще играть каждые три дня, чем осуществлять перелеты, а мы летаем постоянно, что очень утомляет. Снова же: это не оправдания, это вопрос к тому, что мы в сложной ситуации. Тем не менее, клуб нашего уровня должен показывать серьезный уровень независимо от обстоятельств".

После 4 туров Лиги чемпионов в активе Шахтера 9 очков. "Горняки" на 6 пунктов опережают Наполи. Чтобы гарантировать себе место в плей-офф ЛЧ, команде Паулу Фонсеки нужно набрать хотя бы 1 балл во встречах с Наполи и Ман Сити.