Подопечный Заяцева не смогли обыграть каменскую Сталь в 15-м туре чемпионата Украины.
фото: ФК Сталь
05 ноября 2017, 18:55
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Карпаты — Сталь 0:0
Сталь: Пеньков — Тымчик, Грачов, Ткачук, Михайличенко — Месхи, Обрадович (Хоцяновский, 88), Мысык (Вакула, 85), Кузык, Эдгар Малакян — Климчук (Якимив, 46)
Карпаты: Пидкивка — Лобай, Нестеров, Федецкий, Мирошниченко — Тиссоне, Худобяк, Карраскаль (Ди Франко, 63), Мякушко, Гуцуляк — Гладкий (Акулинин, 79)
Предупреждения: Тымчик, Малакян, Мысык - Карраскаль, Федецкий, Худобяк