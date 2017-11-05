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Благодаря голам Буяльского и Мораеса, подопечные Хацкевича смогли переиграть полтавскую Ворсклу (2:1).

В матче пятнадцатого тура УПЛ киевскому Динамо предстоял поединок против полтавской Ворсклы.

Посреди недели Динамо, наконец-то, прервало свою безвыигрышную серию, взяв реванш в Швейцарии у Янг Бойз. На внутренней же арене, киевлян ожидал новый вызов — полтавская Ворскла. Да, полтавчан можно вполне считать не иначе, как вызовом. Этому заявлению предшествует ряд следующих факторов: во-первых, в чемпионате киевляне не побеждали уже в пяти матчах кряду. Более того, киевляне не могут обыграть полтавчан уже в трех очных встречах кряду, а прошлый поединок на Олимпийском и вовсе завершился поражением столичного гранда. И, что естественно, еще не закончена "чемпионская гонка". Вот только очередная осечка могла "похоронить" все надежды на итоговый успех.

Не завидная ситуация и у Ворсклы. Казалось бы, пятое место в турнирной таблице, прекрасные шансы на еврокубки в конце сезона — более чем уверенное выполнение поставленной на сезон задачи, а есть в этой "бочке меда" ложка "дегтя" – последние результаты команды. До девятого тура полтавчане были чуть ли не главными претендентами на бронзовые медали, вот только затем пошла серия из шести матчей, в которых было добыто всего четыре очка. Продолжение подобной тенденции может привести к тому, что Заря и Мариуполь заимеют шансы воспользоваться ситуацией.

Довольно неожиданно, однако первый тайм начался с небольшим перевесом по игре от гостей. К сожалению, для полтавчан, подобный успех закрепить не удалось, что позволило Динамо достаточно быстро вернуть поединок под свой контроль. Стали появляться первые моменты в поединке у ворот Ткаченко. За ними последовал и гол: отлично разыгранное стандартное положение завершил ударом Мораес, добив мяч в сетку после отскока от рук голкипера. Не прошло и пяти полных оборотов секундной стрелки, как Динамо удвоило преимущество. Денис Гармаш, подхватив мяч на фланге, выполнил идеальную по точности подачу в штрафную точно на голову Буяльскому. 2:0.

Ворскла попробовала ответить, однако Бущан сохранил свои ворота в неприкосновенности до перерыва, совершив несколько довольно неплохих сейвов.

На вторую половину полтавчане вышли, заметно оживившись — возникновение моментов у ворот Динамо оставалось вопросом времени. Однако гол пришел со стандартного положения. Подачу от углового флажка отличным ударом головой замкнул Чеснаков. "Почему бы не развить успех?" – наверное, именно такими должны быть мысли в головах у футболистов, команда которых уступает в счете сопернику в один мяч, после забитого гола. Да, скорее всего, так и должно быть, но не в этом конкретном случае. Вместо перехода на позиционную атаку и комбинационный футбол, полтавчане избрали тактику из разряда "шашки наголо" и "свалились" в игру, наполненную единоборствами. Более щедрого подарка для Динамо и не придумаешь. Хацкевич, выпустив на поле быстроногого Цыганкова, передал тому функции "дирижера" атак своей команды, с чем, как окажется позднее, Виктор справился сполна. Да, итоговый счет показывает, что голов в этом матче больше забито не было, но, как же мастерски создавал моменты для своих нападающих молодой игрок!

Несмотря на два пропущенных мяча, этот вечер, все же, может занести себе в актив и голкипер полтавского клуба — несколько отличных сейвов при выходах "один на один" являются более чем хорошим тому подтверждением. В итоге, судья зафиксировал победу киевского Динамо — 2:1.

В следующем туре Динамо предстоит выездной поединок против Зирки из Кропивницкого. Ворскла, в свою очередь, будет принимать Сталь.

Динамо — Ворскла 2:1

Голы: Мораес, 26, Буяльский,30 — Чеснаков, 58.

Динамо: Бущан – Морозюк, Вида, Хачериди, Миколенко – Корзун, Гармаш (Шепелев, 46), Буяльский (Цыганков, 60), Гонсалес (Пиварич, 87) – Мораес – Мбокани

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Далку, Чижов, Матвиенко – Скляр, Чеснаков (Кулач, 78) – Кадимян (Одарюк, 73), Шарпар, Ребенок – Коломоец (Кобахидзе, 85).

Предупреждения: Чеснаков, Одарюк, Пердута — Корзун.