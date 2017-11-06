Украина

Тренер молодежной сборной Украины Александр Головко прокомментировал предстоящий сбор молодежной команды.

Молодежная сборная Украины в течении следующей недели проведет два поединка отбора на чемпионат мира портив Англии (10 ноября) и Шотландии (14 ноября).

"Настроение хорошее, боевое. Беседин будет вызван в национальную сборную и не сможет нам помочь, тогда как Виктор Циганков сможет нам помочь.

Хотим, чтобы некоторые игроки проявили свои лидерские качества. Находить лидеров, воспитывать лидеров – это наша задача. Работу мы ведем, мне приятно, что сейчас мы собрали такой состав, какой хотели. Понятно, по каким это причинам это произошло, потому что национальная сборная не прошла на чемпионат мира и мы можем вызывать всех, кого хотим.

Проблемы с игровой практикой у Зинченко? А разве только у него проблемы с этим? Повторю слова Андрея Шевченко, что у этих ребят есть огромный потенциал, который они рано или поздно будут реализовывать все 90 минут. Зинченко играет в большом клубе и он недавно отыграл в Кубке, это мало, но лучше, чем вообще не играть. Но, к сожалению, у нас достаточно ребят и без Зинченко, у которых недостаточно игровой практики", — рассказа Головко на пресс-конференции.

Отметим, что украинская молодежка после трех матчей имеет в активе 5 очков и занимает третье место в таблице. Англия — первая с 10-ю баллами после 4 матчей, Шотландия имеет 6 очков после трех матчей.