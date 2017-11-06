Украина

Главный врач Динамо Леонид Миронов рассказал о ситуации с травмированными игроками киевлян.

Полузащитнику Динамо Сергею Сидорчуку, который получил травму колена в домашнем матче Лиги Европы против Янг Бойз, предстоит лечь под нож.

"Сидорчук в понедельник улетел в Барселону. Он должен был сдать анализы, и, скорее всего, завтра ему сделают операцию – артроскопию, после которой будет четко известно, какое у него повреждение, и каким будет срок восстановления", — сообщил главный врач Динамо Леонид Миронов.

Кроме того сильный ушиб голеностопа в матче против Ворсклы получил Виталий Буяльский, который пропустит товарищеский матч сборной Украины против Словакии. Во вторник, 7-го ноября, полузащитник вылетит на консультацию в Германию.

Еще один полузащитник Денис Гармаш получил мышечную травму бедра и для восстановления ему понадобится от семи до десяти дней.

В то же время у Никиты Корзуна воспаление паха, что является рецидивом старой травмы, а информация о разрыве приводящей мышцы недостоверна.

Продолжает лечение и нападающий Артем Кравец, у которого повреждение боковой связки коленного сустава – это также рецидив старой травмы. Артем пропустит около месяца.

Защитник Никита Бурда вернулся после операции и приличного курса реабилитации, и сейчас проходит лечение на клубной базе.

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