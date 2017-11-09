Украина

Украинская национальная команда прибыла во Львов, где сыграет товарищеский матч со сборной Словакии.

Сборная Украины уже во Львове, где в пятницу, 10 ноября, сыграет товарищеский матч со сборной Словакии.

Андрея Шевченко и его подопечных встретили болельщики национальной команды.

По традиции не обошлось без автографов, фото на память и пожеланий успеха в предстоящем и всех последующих поединках.

Матч Украина – Словакия состоится в пятницу, 10 ноября, во Львове на Арене Львов. Начала матча в 20:00. Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 2.

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