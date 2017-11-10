Украина

Киевляне провели тренировку с участием основного и молодежного составов.

Киевское Динамо начало тренировки во время паузы, связанной с паузой на матчи национальных сборных.

Все футболисты, которые не отправились в расположение своих национальных команд приняли участие в совместной с молодежным составом тренировке. Травмированные игроки занимались по индивидуальной программе.

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