Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии.
Тренерский штаб Андрея Шевченко определился со стартовым составом команды на товарищеский поединок против сборной Словакии.
Украина: Пятов — Караваев, Хачериди, Ордец, Соболь — Малиновский, Ротань — Ярмоленко, Марлос, Коноплянка — Коломоец.
Словакия: Дубравка — Дьомбер, Шкртел, Штетина, Губочан — Грошовски, Шкриниар, Гамшик, Дуда, Руснак — Немец.
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