Украина

Киевское Динамо провело товарищеский матч против команды Президентский полк.

Во время перерыва связанного с международными поединками киевское Динамо провело товарищеский матч против триумфаторов Лиги участников АТО.

Для команды Президентский полк это был дебютный поединок против профессионального клуба и завершился он разгромным поражением.

Стартовый состав Динамо: Маханьков, Кравченко, Пантич, Карась, Дубинчак, Казаков, Алибеков, Булеца, Леднев, Гусев, Алексеев.

Капитан киевлян Олег Гусев после поединка похвалил соперников:

"Для этих ребят игра в футбол — это, скорее, хобби. Но им следует не останавливаться, прогрессировать и развивать свои футбольные качества. Не зря же они уже выиграли один турнир. Сегодня они старались, и это главное. Бойцовских качеств им точно не занимать.

Мы всегда готовы проводить подобные встречи. Также хотелось бы от себя и нашего клуба поблагодарить этих ребят за ту важную миссию, которую они выполняют, защищая нашу Родину. Честь им и хвала", — приводит слова Гусева официальный сайт Динамо.