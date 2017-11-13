Основная часть осенней части турнира сыграна. Однако ряд игр, которые были перенесены ранее, еще придется доиграть. Ближайшие из них состоятся на следующей неделе.

В Конференции Запад ситуация развивается интереснейшим образом. В лидеры турнирной таблицы вышел ФК Кременец-Академия, проваливший стартовый матч чемпионата. А чемпион Студенческой лиги последних двух сезонов ФК Тернополь-Педуниверситет находится пока что за бортом первой тройки, которая на втором этапе соревнований поведет борьбу за медали. В ближайшую среду команда Василия Ивегеша отправится на доигровку в Ирпень, и, далеко не факт, что сможет привезти из этого выезда положительный результат. Так что весной тернопольчанам предстоит серьезно потрудиться, чтобы завоевать путевку в следующий раунд. 

В последнем осеннем туре первую победу одержал черновицкий ФК Университет. Финалист прошлогоднего розыгрыша чемпионата переиграл в гостях львовский инфиз, который, в свою очередь, потерпел первое фиаско в сезоне. Любопытно, что этим же командам предстоит сыграть и на следующей неделе, так как игра первого тура в Черновцах была перенесена. Если подопечные Николая Осадца возьмут верх и во второй встрече против команды ЛГУФК, буковинцы выйдут на третье место в турнирной таблице, имея в запасе домашнюю игру с ирпенским УДФСУ. Победа же львовян обозначит двоевластие в турнирной таблице.

В общем и целом до зимней паузы в Конференции будут сыграны еще три поединка и по их результатам, перестановки в турнирной таблице могут коснуться любой из команд. Все это говорит о том, что в этом дивизионе решающие события развернутся уже весной.

А вот в Конференции Центр-Юг ответы на некоторые вопросы, похоже, уже имеются. Определенная ясность наступила после того, как идущая четвертой в таблице киевская команда Легпром-КНУТД не смогла в родных стенах переиграть сумской Альянс-СНАУ. В результате этой ничьей между соперниками сохранилась разница в шесть очков. А это значит, что первая тройка команд имеет ярко выраженное очертание. Для того чтобы Легпрому вклиниться в борьбу за путевку в следующий раунд, может быть недостаточно выиграть четыре весенних матча. Нужно, чтоб конкуренты из первой тройки потеряли очки по максимуму. Такой вариант можно предположить с трудом. И, тем не менее, теоретически он возможен.

Все идет к тому, что в этом дивизионе основная борьба будет вестись за первое место, которое дает право напрямую попасть в финальную часть чемпионата. Претендентов пока что трое, но в случае победы СК КНТЭУ-Меркурий над Юнгой в доигровке, команда Альянс-СНАУ окажется в наихудшем положении. Вполне возможно, что решающим в Конференции станет очное противостояние команд Киевского национального торгово-экономического университета и Сумского государственного университета. Встреча эта пройдет в столице в рамках последнего тура группового этапа.              

VІ тур

Конференция Запад

ЛГУФК (Львов) – ФК Университет (Черновцы) – 1:2

Голы: Карпенко, 35 (1:0). Макогон, 39 – в свои ворота (1:1). Мелконян, 54 (1:2).

 

М

 

И

В

Н

П

мячи

О

1

ЛГУФК (Львов)

4

2

1

1

7-3

7

2

ФК Кременец-Академия

4

2

1

1

6-5

7

3

УГФСУ (Ирпень)

2

1

0

1

3-3

3

4

ФК Тернополь-Педуниверситет

3

1

0

2

8-8

3

5

ФК Университет (Черновцы)

3

1

0

2

5-11

3

 

Матч І тура

15 ноября (ср)

ФК Университет (Черновцы) – ЛГУФК (Львов)

Матч ІІІ тура

15 ноября (ср)

УДФСУ (Ирпень) – ФК Тернополь-Педуниверситет

Конференция Центр-Юг

КЧУ-Спартак (Запорожье) – СумГУ (Сумы) – 1:6

Голы: Бабынин, 2 (0:1). Бабынин, 18 (0:2). Козлов, 21 (1:2). Танчик, 33 (1:3). Мысловский, 43 (1:4). Литвиненко, 69, с пенальти (1:5). Литвиненко, 81, с пенальти (1:6).

ФК Юнга-Морская академия (Одесса) – СК КНТЭУ-Меркурий (Киев) – 1:4

Голы: Марченко, 18 (0:1). Марченко, 31 (0:2). Правук, 35 (0:3). Трусский, 47 (0:4). Ирха, 71 (1:4).

 Легпром-КНУТД (Киев) – Альянс-СНАУ (Сумы) – 0:0

 

М

 

И

В

Н

П

мячи

О

1

СумГУ (Сумы)

6

5

1

0

15-3

16

2

Альянс-СНАУ (Сумы)

6

3

2

1

8-7

11

3

СК КНТЭУ-Меркурий (Киев)

5

3

2

0

15-5

11

4

Легпром-КНУТД (Киев)

6

1

2

3

6-7

5

5

ФК Юнга-Морская академия (Одесса)

5

1

0

4

6-14

3

6

КЧУ-Спартак (Запорожье)

6

0

1

5

8-21

1

Матч І тура

15 ноября (ср)

СК КНТЭУ-Меркурий (Киев) – ФК Юнга-Морская академия (Одесса)

Бомбардиры

5 – Владислав Трусский (СК КНТЭУ-Меркурий)

4 – Сергей Бабынин (СумГУ)

4 – Максим Мысловский (СумГУ)