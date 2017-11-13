Украина

На уходящей неделе чемпионат Украины среди студентов вышел на промежуточный финиш.

Основная часть осенней части турнира сыграна. Однако ряд игр, которые были перенесены ранее, еще придется доиграть. Ближайшие из них состоятся на следующей неделе.

В Конференции Запад ситуация развивается интереснейшим образом. В лидеры турнирной таблицы вышел ФК Кременец-Академия, проваливший стартовый матч чемпионата. А чемпион Студенческой лиги последних двух сезонов ФК Тернополь-Педуниверситет находится пока что за бортом первой тройки, которая на втором этапе соревнований поведет борьбу за медали. В ближайшую среду команда Василия Ивегеша отправится на доигровку в Ирпень, и, далеко не факт, что сможет привезти из этого выезда положительный результат. Так что весной тернопольчанам предстоит серьезно потрудиться, чтобы завоевать путевку в следующий раунд.

В последнем осеннем туре первую победу одержал черновицкий ФК Университет. Финалист прошлогоднего розыгрыша чемпионата переиграл в гостях львовский инфиз, который, в свою очередь, потерпел первое фиаско в сезоне. Любопытно, что этим же командам предстоит сыграть и на следующей неделе, так как игра первого тура в Черновцах была перенесена. Если подопечные Николая Осадца возьмут верх и во второй встрече против команды ЛГУФК, буковинцы выйдут на третье место в турнирной таблице, имея в запасе домашнюю игру с ирпенским УДФСУ. Победа же львовян обозначит двоевластие в турнирной таблице.

В общем и целом до зимней паузы в Конференции будут сыграны еще три поединка и по их результатам, перестановки в турнирной таблице могут коснуться любой из команд. Все это говорит о том, что в этом дивизионе решающие события развернутся уже весной.

А вот в Конференции Центр-Юг ответы на некоторые вопросы, похоже, уже имеются. Определенная ясность наступила после того, как идущая четвертой в таблице киевская команда Легпром-КНУТД не смогла в родных стенах переиграть сумской Альянс-СНАУ. В результате этой ничьей между соперниками сохранилась разница в шесть очков. А это значит, что первая тройка команд имеет ярко выраженное очертание. Для того чтобы Легпрому вклиниться в борьбу за путевку в следующий раунд, может быть недостаточно выиграть четыре весенних матча. Нужно, чтоб конкуренты из первой тройки потеряли очки по максимуму. Такой вариант можно предположить с трудом. И, тем не менее, теоретически он возможен.

Все идет к тому, что в этом дивизионе основная борьба будет вестись за первое место, которое дает право напрямую попасть в финальную часть чемпионата. Претендентов пока что трое, но в случае победы СК КНТЭУ-Меркурий над Юнгой в доигровке, команда Альянс-СНАУ окажется в наихудшем положении. Вполне возможно, что решающим в Конференции станет очное противостояние команд Киевского национального торгово-экономического университета и Сумского государственного университета. Встреча эта пройдет в столице в рамках последнего тура группового этапа.

VІ тур

Конференция Запад

ЛГУФК (Львов) – ФК Университет (Черновцы) – 1:2

Голы: Карпенко, 35 (1:0). Макогон, 39 – в свои ворота (1:1). Мелконян, 54 (1:2).

М И В Н П мячи О 1 ЛГУФК (Львов) 4 2 1 1 7-3 7 2 ФК Кременец-Академия 4 2 1 1 6-5 7 3 УГФСУ (Ирпень) 2 1 0 1 3-3 3 4 ФК Тернополь-Педуниверситет 3 1 0 2 8-8 3 5 ФК Университет (Черновцы) 3 1 0 2 5-11 3

Матч І тура

15 ноября (ср)

ФК Университет (Черновцы) – ЛГУФК (Львов)

Матч ІІІ тура

15 ноября (ср)

УДФСУ (Ирпень) – ФК Тернополь-Педуниверситет

Конференция Центр-Юг

КЧУ-Спартак (Запорожье) – СумГУ (Сумы) – 1:6

Голы: Бабынин, 2 (0:1). Бабынин, 18 (0:2). Козлов, 21 (1:2). Танчик, 33 (1:3). Мысловский, 43 (1:4). Литвиненко, 69, с пенальти (1:5). Литвиненко, 81, с пенальти (1:6).

ФК Юнга-Морская академия (Одесса) – СК КНТЭУ-Меркурий (Киев) – 1:4

Голы: Марченко, 18 (0:1). Марченко, 31 (0:2). Правук, 35 (0:3). Трусский, 47 (0:4). Ирха, 71 (1:4).

Легпром-КНУТД (Киев) – Альянс-СНАУ (Сумы) – 0:0

М И В Н П мячи О 1 СумГУ (Сумы) 6 5 1 0 15-3 16 2 Альянс-СНАУ (Сумы) 6 3 2 1 8-7 11 3 СК КНТЭУ-Меркурий (Киев) 5 3 2 0 15-5 11 4 Легпром-КНУТД (Киев) 6 1 2 3 6-7 5 5 ФК Юнга-Морская академия (Одесса) 5 1 0 4 6-14 3 6 КЧУ-Спартак (Запорожье) 6 0 1 5 8-21 1

Матч І тура

15 ноября (ср)

СК КНТЭУ-Меркурий (Киев) – ФК Юнга-Морская академия (Одесса)

Бомбардиры

5 – Владислав Трусский (СК КНТЭУ-Меркурий)

4 – Сергей Бабынин (СумГУ)

4 – Максим Мысловский (СумГУ)