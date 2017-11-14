Украина

Защитник Динамо Йосип Пиварич рассказал, почему он выбрал нынешний клуб.

Йосип Пиварич перешел в киевское Динамо из Динамо Загреб в начале августа.

"Насколько мне известно, клубные селекционеры длительное время наблюдали за мной, поэтому предложение из Киева не стала неожиданностью. Когда же поступил официальный запрос моего клуба и согласовали все детали контракта, я был очень счастлив подписать соглашение с киевским Динамо. Знаю, что эта команда всегда ставит перед собой самые высокие задачи в чемпионате Украины, из года в год ведя борьбу за чемпионство, а также успешно выступает в еврокубках – в Лиге чемпионов и в Лиге Европы", — приводит слова Пиварича официальный сайт Динамо.

"Уровень чемпионата Украины является достаточно высоким. К игры в Украине мне не надо было как-то особенно приспосабливаться. Стиль игры киевского и загребского Динамо похож, да и задачи в своих чемпионатах ставятся одинаковые – выигрывать каждую игру и бороться только за самые высокие места. От меня, как левого защитника, требуется не только выполнять свои непосредственные функции в обороне, но и активно подключаться к атакам и выполнять как можно больше передач в штрафную".

"Разговаривал ли с Видой перед подписанием контракта? От Домагоя услышал только лучшие отзывы о киевское Динамо». В частности, он заверил, что в Киеве все организовано на высшем уровне, не нужно ни о чем думать, кроме футбола, и посоветовал в случае поступления предложения сразу соглашаться. Знаю, что я не первый футболист загребского Динамо, который переехал в Киев. Здесь успешно играли Йерко Леко и Огнен Вукоевич, немного короче было пребывание в Украине для Нико Кранчара и Дениса Главини".

Дебют игрока выдался неудачным — уже на седьмой минуте встречи со Сталью он головой столкнулся с Задеракой и не сумел продолжить этот поединок, получив рассечение.

"Конечно, не очень приятные воспоминания у меня будут о дебют в киевском Динамо (улыбается). Рана достаточно глубокая, сразу со стадиона поехали в больницу, где мне ее зашили. Но ничего страшного, это футбольная жизнь, и от подобных инцидентов никто не застрахован. Я не суеверный, поэтому все, что происходит в жизни и карьере, воспринимаю как должное".

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