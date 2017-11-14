Украина

Бывший главный тренер Мариуполя Александр Севидов прокомментировал серию без побед своей бывшей команды.

В рамках 16-го тура УПЛ Карпаты сразятся с Мариуполем. Эти обе команды в то или иное время возглавлял известный специалист Александр Севидов.

"Думаю, что это будет очень серьезный матч. Точнее, не серьезный, а я бы даже сказал ключевой матч на данном этапе для обеих команд. Если одна команда побеждает, то другая, как минимум, выбывает из соревнования за выход в первую шестерку. Жду отчаянной борьбы. Во Львове всегда играть непросто. Даже не рискну предположить, как этот матч завершится", — цитирует Севидова официальный сайт Карпат.

"На первый план в этом противостоянии выйдут характер и неуступчивость. Ни одной из команд этих качеств не занимать. Поэтому мне кажется, что будет бескомпромиссная игра. Опять таки – стратегически важная игра в турнирном плане".

"То, что сейчас происходит в Мариуполе, мне не очень правильно комментировать. Думаю, не в совсем оптимальных психологических кондициях команда подходит к следующей игре. В таких матчах любая тактика, наверное, отходит на второй план. Ключевой момент – характер и, как модно раньше было говорить, бойцовские качества".

"Для меня стала неприятным сюрпризом двухмесячная серия без побед Мариуполя. Я говорил это сразу после ухода из клуба, и скажу это сейчас – я покидал команду, которая готова побеждать и которая это делала. Поэтому это стало неприятной неожиданностью. Причины этого я знаю, но говорить не буду. Сейчас обсуждать игру Мариуполя с моей стороны некорректно".

После ухода Севидова из Мариуполя эта команда в 6 матчах набрала лишь 3 очка.