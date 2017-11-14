Украина

Молодежная сборная Украины добилась важной выездной победы над шотландцами (2:0) в рамках отбора на Евро-2019.

Сборная Украины U-21 на выезде обыграла шотландцев со счетом 2:0 в отборочном матче Евро-2019.

Открыл счет в конце первого тайма Андрей Борячук, первым оказавшись на подборе после удара Вакулко из-за пределов штрафной, а уже в добавленное ко второму тайму время отличился Виктор Коваленко, который получил передачу от Зотко и переиграл вратаря.

Эта победа позволила "желто-синим" обойти сборную Шотландии в турнирной таблице и после пяти матчей команда Александра Головко с восемью набранными очками занимает третье место в турнирной таблице. Сборная Нидерландов опережает их лишь благодаря лучшей разнице мячей, а англичане оторвались на пять очков.

Шотландия U-21 — Украина U-21 0:2

Голы: Борячук, 45+1, Коваленко, 90+4

Шотландия U-21: Фултон — Смит (Харди, 71), Маккрори, Маккена, Тэйлор — Кэмпбелл, Мэллан, Томас (Уильямсон, 55) — Кеддэн, Макберни (Райт, 74), Морган

Украина U-21: Лунин — Лучкевич, Зотко, Лукьянчук, Матвиенко — Пихаленок, Вакулко — Коваленко, Зинченко (Шепелев, 90+2), Борячук (Михайличенко, 80) — Беседин (Биленький, 90+3)

Предупреждение: Маккенна

Свой следующий матч в рамках отбора Евро-2019 сборная Украины U-21 проведет 27 марта на выезде против Англии.

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