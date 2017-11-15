Украина

Президент Динамо Игорь Суркис выступил с благодарственной речью ветеранам киевского клуба.

В Киеве состоялся матч между легендами Динамо и сборной болельщиков, перед началом которого с благодарственной речью выступил президент киевского клуба Игорь Суркис.

"Дорогие друзья! Хочу вас всех поприветствовать и сказать вам огромное спасибо за то, что нашли время и собрались для того, чтобы провести такой матч", — заявил Суркис.

"У меня всегда ностальгия по вам, мастерам, которые выходили на футбольное поле и демонстрировали лучший футбол, который я видел в своей жизни. Скажу так, как оно есть: для меня в Динамо всегда был лучший футбол, который демонстрировали команды в разные поколения. Я посещал футбол с восьми лет, поэтому помню, как играл Мунтян, как ходил Лобановский в дворике, я пытался заглядывать в окна, когда вы играли".

"Могу пожелать только одного: чтобы наша команда, которую я на сегодня возглавляю, играла хотя бы наполовину, как играли вы, и чтобы у нас это получилось совместно. Потому что многие из вас работают в киевском Динамо, помогают создавать эту команду. Поэтому мы должны все вместе сделать такую команду, которой не только в Украине, а и в мире гордились бы, как гордятся вами, когда вы приезжаете на турнир памяти Валерия Васильевича Лобановского в Америке и вам аплодируют. Я хотел бы вместе с вами создать такую команду, которая побеждала бы на футбольном поле всех и вся".

"Вам всем огромное спасибо! Сегодня матч памяти тех, кого с нами нет. Они многое сделали для киевского Динамо. Несколько лет назад от нас ушла целая плеяда молодых ребят, которые могли бы жить и продолжать работать в этом клубе: Валентин Белькевич, Андрей Баль, Андрей Гусин. Мы должны помнить всех, кто трудился на легендарную команду киевского Динамо, а вам всем низкий поклон".

Голы Юрия Максимова, Виталия Косовского и Максима Шацких принесли Легендам Динамо победу со счетом 3:2. За команду болельщиков забивали Сергей Ястремский и Дмитрий Кабачек.

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