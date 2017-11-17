Украина

Американцы планируют организовать турнир для сборных, которые не попали на ЧМ-2018. Артем Франков и Руслан Асламов пытаются разобраться в плюсах и минусах.

Глухая и неконкретная информация – дескать, Футбольная ассоциация США вынашивает планы провести турнир для проигравших отбор чемпионата мира – вызвала неподдельный восторг наших болельщиков. Что ж, я их понимаю – неплохо было бы метнуть за океан нашу сборную и заставить ее провести три-четыре-пять матчей с весьма приличными не попавшими на ЧМ-2018 командами. Сей демарш приобрел бы явственный политический окрас и помимо всего прочего позволил бы за счет американцев показать дулю северо-восточному соседу.

Почему за счет американцев? Да потому что кроме них никто не способен ни столь масштабный турнир организовать, ни ФИФА запугать до состояния полного молчания. К любому другому придут и веско спросят – вы тут чего это, альтернативу нашему ЧМ затеяли, уважаемые сепаратисты?!

Почему дулю? Да именно поэтому.

Почему неплохо? Потому что полезно и интересно, в конце концов, свежо.

Если, конечно, подобное мероприятие было бы практически осуществимо. Та волна, что сейчас прошла по СМИ, — не более чем пробный шар, попытка пощупать реакцию и добыть информацию. Как сказали бы миллениалы, чуваки хайпанули чуток и затихарились, чтоб не зашквариться…

Что ж, давайте поможем американским аналитикам и рассмотрим этот проект со всех сторон и максимально непредвзято.

Для начала отвлечемся от бьющего по глазам позитива и перечислим ОЧЕВИДНЫЕ сложности осуществления проекта.

Попробуй собери

Июнь-начало июля – обязательная дата/время ФИФА только для участников финальной части ЧМ, остальные могут лишь вежливо попросить игроков подъехать в сборную, но никак не потребовать. В свою очередь, как сами игроки могут отказаться пожертвовать отпуском ради сомнительного турнира (это нам он может быть интересен, но им – совсем не обязательно!), так и клубы – элементарно их не отпустить. «На кой ляд нам наши измученные невесть ради чего футболисты?»

По одной из версий, турнир могут попытаться всунуть в «окно» между окончанием клубного сезона и началом ЧМ. С точки зрения наших рассуждений это ничего не меняет и даже ухудшает перспективу. Главное в том, что для Украины и других европейцев тогда во многом теряется практический смысл участия – вместо того чтобы сидеть дома и собирать здесь на спарринги участников ЧМ, мы завеемся в неведомую даль, что как минимум тяжелее физически и организационно. Только за большие деньги!

Короче говоря, попытайтесь собрать в мае-июне сильнейший состав сборной Украины ради де-факто турне по Штатам. Разве что отпуск нашим игрокам подгадать – с билетами на матчи НБА и НХЛ... Повторяю: участвовать в этом игроки никому не обязаны.

Разве что США поставят ФИФА раком и заставят сделать турнир традиционным и официальным. Как вы думаете, насколько это вероятно?

Негативный имидж

Назвать это можно как угодно – вплоть до Антикубка мира с Буффоном и Габоном, даже идеологическую подоплеку подогнать (мол, участники и не стремились посетить страну-агрессора – к примеру, итальянцы, которые так не стремились, что до сих пор в слезах и соплях плавают), только мало кто поверит , а потому получит сие соревнование неофициальное, но злое прозвание "Кубок неудачников". Для любящих лирику – "Копа мальдито".

Уж поверьте, никто в странах, попавших на ЧМ, да и в странах-участниках язык в зад засовывать не будет. Я не слишком большой сторонник грубостей, но мне не раз доводилось удивляться хамовитой прямоте западных коллег, особенно из изданий, которые по определению не озабочены толерантностью.

В том числе и в США, чья сборная в квалификации опозорилась, пожалуй, круче всех в мире.

Откуда дровишки

Государство США на такое денег не даст – живьем сожрут налогоплательщики. У Футбольной Ассоциации Штатов таких денег попросту нет – тут ведь не просто расходы возместить придется, но и солидный куш в качестве приза выкатить.

А что с точки зрения бизнеса – как прямого спонсорства, так и продажи прав на телетрансляции? Хотя, в принципе, первое напрямую вытекает из второго… Ну и кто это "Движение неприсоединившихся" купит для телепоказа? Не только матчи своей сборной, но весь турнир? Посторонних он не будет волновать ни с какого боку, особенно участников ЧМ.

Понятно, Украина, благо у нас есть как минимум одна телекомпания, которой плевать и на зрителей, и на рейтинг, лишь бы можно было завернуть в листовку. Жаль, что платить за это придется из нашего, как болельщицкого, так и неболельщицкого кармана. (Кстати, я так понимаю, что ЧМ в России у нас все-таки не будут показывать, верно?) Увы или к счастью, даже в Украине иллюзию захватывающего турнира, на деле по статусу равного февральскому на Кипре, создать не удастся. Интернет под рукой.

С остальными и вовсе крайне напряженно. Скажем, кому этот турнир будет интересен в Италии, которая заведомо приедет туда левым или вовсе молодежным составом, если вообще согласится участвовать? Гане? Кот-д’Ивуару? Может быть, Китаю? Наверное. Но кому интересен сам Китай в качестве соперника!

Кстати, далеко не факт, что в самих Штатах это соревнование вызовет интерес. Присутствие суперзвезд не просто сомнительно, а крайне сомнительно (потому что КТО?!), сборная Мексики, чьих фанатов в США миллионы и миллионы, играет на ЧМ и т.д. Надежда на ирландскую, итальянскую, украинскую и прочие дияспоры? Но способны ли они, извините за тавтологию, доказать свою способность заполнить стадионы и посмотреть этот турнир по платному ТВ?

Короче, бизнес на этом не сделаешь, остается уповать на идеологическую подоплеку, этакие Игры Доброй воли, и на эрзац-Тёрнера (который Тед). Вот только в ИДВ при всей их надуманности участвовали не только проигравшие.

А теперь давайте поиграем в раздвоение личности и приведём три аргумента, способных, как тот пистолет из "Место встречи изменить нельзя", перевесить весь высказанный скепсис.

Три Д (деньги, деньги, денежки)

В современном мире далеко не всё измеряется экономическими мерками. Мы вступаем в турбулентный период, в пору смены мирового порядка. И в этой игре США как пока ещё единственному гегемону пригодятся любые козыри.

Так что если денег не даст бизнес, их может дать какой-нибудь фонд какого-нибудь Сороса. Деньги – ничто, имидж – всё! А для святого дела подгадить ненавистному конкуренту (переключить внимание с ЧМ-2018!) и напечатать сотню-другую вечнозелёных миллионов не грех, благо долларовый принтер вот он, под боком.

Борьба с коррупцией

ФИФА, конечно, организация уважаемая. Но с учётом последних коррупционных скандалов в мировом футболе её репутация очень подмочена. Скорость, с которой футбольные функционеры разного калибра срывают покровы и выкладывают американским следователям обжигающую правду, можно сравнить разве что со скоростью появления новых признаний жертв домогательств американских продюсеров и актёров.

США вполне могут воспользоваться сиюминутной слабостью ФИФА и продавить такой турнир. Если, конечно, решат, что пиар-выгоды от его проведения перевесят неминуемый негатив «Альтер-ЧМ». Тем более, неудачников, как и представителей разнообразных меньшинств, в современном мире принято всячески любить и поддерживать. А также давать им второй шанс, как например, командам, занявшим третьи места в группах ЛЧ. Чем не аналогия?

Больше турниров хороших и разных

В футболе сейчас, как никогда ранее, продвигается много новаторских идей. Это и видеоповторы, и ежегодные изменения в Правилах игры, и, отдельной строкой, турниры разного уровня. ЧМ, ЧЕ, клубный чемпионат мира безостановочно расширяются, вызывая ехидные комментарии специалистов. Уже в ближайшее время стартует абсолютно новый проект — Лига наций УЕФА. Обзавидовавшаяся ФИФА, не дожидаясь хотя бы первого розыгрыша ЛН, заявила о намерении создать свою, Мировую лигу. На этом фоне "утешительный" Кубок мира смотрится уже не настолько сиротливо. Глядишь, и приживётся проэктик…

Ладно, всё это сугубая абстракция, голая идейка. Тем более, Украину, насколько нам известно, еще никто никуда не приглашал. А нам уже сейчас нужно распланировать предмундиальный май и по максимуму отхватить от "чемпионатомирья" — речь, повторимся, о толковых домашних или недалеких географически спарринг-партнерах, штуки четыре желательно. Может быть, даже жильцов уговорить, скажем, на Харьков и Киев…

А потом уже заниматься всякого рода маниловщиной.

Артем ФРАНКОВ, Руслан АСЛАМОВ