ЧМ-2018. Отбор

Подопечные Владимира Петковича в родных стенах не смогли одолеть "зелено-белую армию" (0:0), но добыли путевку на Мундиаль.

После выездной победы швейцарцам было достаточно не проиграть скромной сборной Северной Ирландии в родных стенах. Подопечным Владимира Петковича несколько дней назад комфортный результат гарантировал точный удар с одиннадцатиметровой отметки в исполнении Рикардо Родригеса.

Гости с первых минут задали достаточно высокий темп поединку, а Зоммер с большими трудностями парировал удар Бранта с дальней дистанции. Однако стартовый натиск команды Майкла О'Нила быстро прошел, поэтому в позиционное наступление перешли игроки сборной Швейцарии. Сразу же был момент у Сеферовича, когда после Харис не попал в дальний угол ворот после отличного навеса Шакири.

Фланги атаки швейцарцев работали отменно, поэтому острота оттуда исходила регулярно, но с ударами Шакири и Цубера Макговерн справлялся, пусть и с трудом. Гости временами проводили контрвыпады, которые редко завершались точными ударами. Подопечные Майкла О'Нила больше били с дальней дистанции. Под занавес тайма Северная Ирландия имела отличную возможность, но Брант пробил выше ворот с перспективного штрафного. На перерыв команды ушли при "сухом" счете.

Вторая половина игры началась под диктовку швейцарцев, но гости смогли отбиться от шквала атак команды Владимира Петковича. Впрочем, Северная Ирландия ответила своим моментом, когда Вашингтон головой метил в угол ворот после подачи с фланга — мяч разминулся с целью. Хозяева же, в большей мере, атаковали правым флангом, где очень активен был Лихтштайнер. Родригес на своем "крыле" подобным не отмечался.

Харис Сеферович продолжал транжирить моменты — уже на 85-ой минуте нападающий из отличной позиции отправил мяч намного выше ворот. Владимир Петкович сразу же снял форварда, которого трибуны проводили свистом. А вот вышедший Эмболо сразу же взялся за дело и создал для своей команды пару опасных моментов, которые, тем не менее, голами не увенчались.

Гости имели возможность перевести игру в дополнительное время, но Рикардо Родригес подстраховал Зоммера, ошибшегося при игре на выходе, выбив мяч уже с пустых ворот. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат и проход швейцарцев на чемпионат мира. Северная Ирландия заслуживает лишь похвалу за свою самоотдачу, но соперник был объективно сильнее.

Швейцария — Сев. Ирландия 0:0 (первый матч — 1:0)

Швейцария: Зоммер – Лихтштайнер, Аканжи, Шер, Родригес – Закария, Джака – Шакири (Фрелер, 80), Дземаили (Мехмеди, 61), Цубер – Сеферович (Эмболо, 87).

Сев. Ирландия: Макговерн – Хьюз, Маколи, Эванс, Брант – Уорд (Джонс, 74), Дэвис, Норвуд (Мадженнис, 75), Савиль, Даллас — Вашингтон (Макнэйр, 82).

Предупреждения: Сеферович — Брант, Эванс.