Кубок африканских наций-2022 в самом разгаре, а команды постепенно перешли к поединкам второго тура группового этапа, поэтому напряжение продолжает нарастать.

В частности, достаточно горячей обстановка была и в игре группы C, где Габон и Гана в итоге расписали мировую (1:1), которая позволила "черным звездам" набрать первый зачетный балл на турнире, в то время как "пантеры" (4 очка) пропустили вперед себя Марокко по итогам игрового дня.

Benjamin Tetteh was shown a red card for violent conduct after the full-time whistle of Gabon vs Ghana! 🟥pic.twitter.com/4zZD8Y12d8