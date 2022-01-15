Кубок Африканских Наций

Наставник африканской сборной прокомментировал исход поединка против Ганы на КАН-2022.

Кубок африканских наций-2022 в самом разгаре, а команды постепенно перешли к поединкам второго тура группового этапа, поэтому напряжение продолжает нарастать.

В частности, достаточно горячей обстановка была и в игре группы C, где Габон и Гана в итоге расписали мировую (1:1), которая позволила "черным звездам" набрать первый зачетный балл на турнире, в то время как "пантеры" (4 очка) пропустили вперед себя Марокко по итогам игрового дня.

Benjamin Tetteh was shown a red card for violent conduct after the full-time whistle of Gabon vs Ghana! 🟥pic.twitter.com/4zZD8Y12d8 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 14, 2022

Концовку поединка сопровождала массовая драка футболистов, которую спровоцировала реакция форварда Ганы Андре Айю на эпизод с жестким столкновением с соперником в конце основного времени, по итогу которого нападающему пришлось убирать последствия рассечения брови.

Уже после основных событий потасовки на футбольном поле, команды отправились в подтрибунные помещения, где также было достаточно напряженно в зале для пресс-конференции, где давали интервью наставники. Отличился высказываниями и главный тренер Габона Патрис Неве.

"Перед игрой у нас было много вопросов по состоянию Обамеянга и Лемина, поэтому мы начали по схеме 3-5-2. Иногда, нам не удавалось достаточно контролировать игру, так как соперники выстроили качественный прессинг на нашей половине. Именно поэтому после перерыва я решил перестроить команду на 4-3-3, что дало результат — мы забили гол и сравняли счет.

Мои футболисты были сосредоточенными до последнего, а ганцы замедлились в своих атаках. Их голкипер долго вводил мяч в игру, но к нему, в отличии от нашего, не было никаких санкций. На поле для этого и присутствует арбитр — кто-то должен давать оценку таким действиям. Соперники тянули время, симулировали при малейшем контакте, но в итоге чем-то недовольны? Странно.

Нам не хватило наших ключевых футболистов, а молодежь только начинает набирать обороны. Гана не доминировала в этой игре, а выступала исключительно на контратаках. Нам же просто не хватило точности последнего паса, однако мы хотя бы продолжали сражаться до последнего.

Я очень уважаю Гану, как страну. Но словосочетание "Fair play" — это все-таки английское словосочетание, которого нет во французском языке. Если ганцы этого не знают, то я могу сказать им, что оно означает. Достаточно просто перестать тянуть время и играть в нормальный футбол, а не бегать за мной после матча с проповедями о честной игре. У нас была возможность забить — мы ей воспользовались", — заключил габонский специалист.

Примечательно, что официальным языком Габона, который был колонией Франции на определенном этапе своей истории, является французский, а в Гане таким статусом, как в стране под бывшим протекторатом Великобритании, обладает английский.