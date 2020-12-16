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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Арсенал сойдется в домашнем противостоянии с Саутгемптоном в поединке 13-го тура английской Премьер-лиги.

Несмотря на впечатляющую форму "святых" и совершенно противоположную ситуацию в стане "канониров", букмекерская компания Parimatch считает, что шансов на успех у подопечных Микеля Артеты в этом матче больше.

Так, на потенциальную Арсенала коэффициент составляет 2,15, а вероятность успеха Саутгемптона оценивается показателем 3,45. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,55.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Обамеянг П.Э. забьёт гол и результат матча: победа Саутгемптона". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 14,5.

Напомним, матч Арсенал — Саутгемптон состоится сегодня, 16 декабря, в 20:00 по киевскому времени. После 12-ти туров "канониры" занимают 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, тогда как команда Ральфа Хазенхюттля расположилась на 4-й позиции.