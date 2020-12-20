Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Италии.

В рамках матча 13-го тура итальянской Серии А Аталанта на своем поле померится силами с Ромой.

Букмекеры в грядущем противостоянии считают фаворитом команду Гасперини. Так, компания Parimatch предлагает на победу Аталанты коэффициент 2,37.

Победа римлян оценена в 3,00. Ничейный же результат представлен коэффициентом 3,55.

Матч Аталанта — Рома состоится сегодня, 20-го декабря, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.