Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 16-го тура итальянской Серии А.
Милан — Ювентус, Getty Images
06 января 2021, 08:05
Лидер итальянской Серии А — Милан сойдется в противостоянии с туринским Ювентусом в рамках 16-го тура национального первенства.
Букмекерская компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Андреа Пирло.
Так, на победу Милана коэффициент составляет 2,89, а вероятность успеха "зебр" оценивается показателем 2,52. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,43.
Матч Милан — Ювентус начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.