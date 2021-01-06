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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 16-го тура итальянской Серии А.

Лидер итальянской Серии А — Милан сойдется в противостоянии с туринским Ювентусом в рамках 16-го тура национального первенства.

Букмекерская компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Андреа Пирло.

Так, на победу Милана коэффициент составляет 2,89, а вероятность успеха "зебр" оценивается показателем 2,52. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,43.

Матч Милан — Ювентус начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.