Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на перенесенный поединок 1-го тура чемпионата Испании.

В перенесенном поединке 1-го тура Примеры Атлетико — Севилья букмекерская компания ParimatchParimatch считает фаворитом хозяев.

Коэффициент на победу Атлетико составляет 1,97, на ничью — 3,25, на победу Севильи — 4,60.

При этом букмекеры считают, что хозяева вряд ли выиграют оба тайма. Коэффициент на эту ставку — 5,90.

Матч Атлетико — Севилья состоится сегодня, 12 января. Начало — в 22:30 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.