Вашему вниманию букмекерские котировки на перенесенный поединок 1-го тура чемпионата Испании.
Матч Атлетико - Севилья, Getty Images
12 января 2021, 12:25
В перенесенном поединке 1-го тура Примеры Атлетико — Севилья букмекерская компания ParimatchParimatch считает фаворитом хозяев.
Коэффициент на победу Атлетико составляет 1,97, на ничью — 3,25, на победу Севильи — 4,60.
При этом букмекеры считают, что хозяева вряд ли выиграют оба тайма. Коэффициент на эту ставку — 5,90.
Матч Атлетико — Севилья состоится сегодня, 12 января. Начало — в 22:30 по киевскому времени.
Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.