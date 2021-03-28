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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок второго тура квалификации ЧМ-2022.

В рамках поединка второго тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Казахстана и Франции. Компания Parimatch считает, что значительно больше шансов на победу у гостей.

Так, коэффициент на победу Франции составляет 1,12, на ничью — 9,40, на победу Казахстана — 26,00.

При этом эксперты сомневаются в том, что "ястребы" вообще могут забить в предстоящем поединке. Коэффициент на это событие — 2,90.

Матч Казахстан — Франция состоится 28 марта. Начало — в 16:00 по киевскому времени.