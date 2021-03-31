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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок третьего тура квалификации ЧМ-2022.

В рамках поединка третьего тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Австрии и Дании. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у гостей.

Так, коэффициент на победу Австрии составляет 3,05, на ничью — 3,20, на победу Дании — 2,50.

При этом эксперты считают, что в поединке вряд ли будет забито больше 5-ти голов. Коэффициент на это событие — 14,50.

Матч Австрия — Дания состоится сегодня, 31 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.

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