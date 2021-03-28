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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок второго тура квалификации ЧМ-2022.

В рамках поединка второго тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Грузии и Испании. Компания Parimatch считает, что значительно больше шансов на победу у гостей.

Так, коэффициент на победу Испании составляет 1,27, на ничью — 5,70, на победу Грузии — 15,00.

При этом эксперты сомневаются в том, что "Красная фурия" сможет победить в обоих таймах. Коэффициент на это событие — 2,70.

Матч Грузия — Испания состоится 28 марта. Начало — в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.