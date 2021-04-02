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Стали известны котировки на поединок.

В рамках 20-го тура чемпионата Украины Мариуполь сыграет дома против Ингульца.

Букмекерская компания Parimatch считает, что фаворит в этом матче именно хозяева.

Победа Мариуполя оценивается в коэффициент 2,55. Ничью эксперты оценили в 3,10, а победу Ингульца в 3,00.

Если вы верите, что тотал в матче будет больше 2, то на такой исход коэффициент 1,61 (меньше — 2,31).

Матч Мариуполь — Ингулец состоится третьего апреля. Начало игры — в 14:00 по киевскому времени.

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