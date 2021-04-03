Рейтинг букмекеров

Стали известны котировки букмекеров на поединок.

В рамках 20-го тура УПЛ Александрия примет киевское Динамо.

По мнению экспертов из букмекерской компании Parimatch, именно подопечные Мирчи Луческу являются фаворитами игры.

На победу Александрии можете поставить с коэффициентом 5,10. Ничью оценили в 3,85, а победу киевлян в 1,68.

Если вы верите в то, что в первом тайме будет забит один гол и больше, тогда ставьте с коэффициентом 1,76 (меньше — 2,06).

Матч Александрия — Динамо состоится четвертого апреля. Начало игры — в 19:30 по киевскому времени.

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