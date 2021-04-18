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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

Ингулец сойдется в противостоянии с львовским Рухом в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансы на успех в предстоящем поединке у обеих команд примерно равны.

Так, на победу Ингульца предлагается коэффициент 2,65, тогда как потенциальный успех Руха оценивается показателем 2,65. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,40.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что финальный свисток зафиксирует нулевую ничью. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 9,40.

Напомним, матч Ингулец — Рух состоится сегодня, 18-го апреля, в 14:00 по киевскому времени.