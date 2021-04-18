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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

Мариуполь сойдется в противостоянии с донецким Олимпиком в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Остапа Маркевича.

Так, на победу Мариуполя предлагается коэффициент 2,35, тогда как потенциальный успех Олимпика оценивается показателем 3,15. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,20.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Мариуполь будет проигрывать и выиграет. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 10,0.

Напомним, матч Мариуполь — Олимпик состоится сегодня, 18-го апреля, в 17:00 по киевскому времени.