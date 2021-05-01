Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

В рамках 24-го украинской Премьер-лиги Ворскла в Полтаве примет киевское Динамо.

Компания Parimatch считает, подопечные Мирчи Луческу имеют больше шансов на победу в игре.

На их победу можно поставить с коэффициентом 1,97. Ничью оценили в 3,55, а победу хозяев — в 3,75.

Уверены, что обе команды забьют? Тогда на этот исход можно поставить с коэффициентом 1,86 (нет — 1,88).

Напомним, матч Ворскла — Динамо состоится первого мая в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.